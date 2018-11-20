Туристы из Эстонии заинтересовались поездками в Петербург

Иностранцев все больше привлекает Северная столица России.

Граждане Эстонии увеличили количество туристических поездок в Санкт-Петербург. За период новогодних и рождественских праздников иностранцы из данного государства приезжали на 30 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлые годы. Такие сведения предоставили в пресс-службе автобусных туров, курсирующих между двумя городами.

Специалисты отмечают, что из Эстонии прибывали также и иностранцы из других стран. На рейсах замечены латвийцы, англичане, финны, норвежцы и немцы.

Фото: Piter.tv