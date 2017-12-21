Видео из Испании: Турист из Польши выскочил из самолета через аварийный выход

В сети появилась видеозапись инцидента, который произошел на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

Инцидент произошел на борту самолета ирландской авиакомпании в испанском аэропорту в Малаге.

56-летний путешественник из Польши прибыл в Испанию на самолете рейсом Лондон - Малага. Высадка пассажиров задержалась, и пассажир вышел на крыло самолета через аварийный выход вместе с ручной кладью. Там он долго сидело, пока его не уговорили вернуться обратно. Сообщается, что мужчина - астматик. Во время полета он неоднократно пользовался ингалятором. Когда он попросил бортпроводниц выпустить его глотнуть свежего воздуха, ему было отказано. Тогда пассажир и решился на отчаянный шаг. По другой версии, мужчине просто надоело ждать.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что испанские власти арестовали мужчину, так как были нарушены нормы безопасности этой страны.

Видео: YouTube/AIRLIVE net