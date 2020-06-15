Задолженность этих компаний перед российским поставщиком газа составляет около 2 млрд долларов.

Турецкие компании отказались платить "Газпрому". Об этом сообщают журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Семь компаний, имеющих долгосрочный контракт с "Газпромом" не хотят погасить долги, которые у них появились по формуле "бери или плати". По данным источника, за прошлый год они выбрали всего 15% от согласованных объемов. Именно поэтому они не могут заплатить. Сейчас они ведут переговоры с российским экспортёром. Вероятнее всего, участники переговоров переведут их на государственный уровень.

За 2019 год "Газпром" поставил в Турцию на 35% меньше в годовом выражении (15,51 млрд кубометров). Это связано с аномальной теплой зимой и увеличением закупок у Азербайджана.

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Видео: Youtube/Газпром нефть