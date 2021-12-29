Турецкая форель "не доплыла" до получателя из Петербурга

Специалисты приостановили ввоз 21 тонны мороженой форели.

В пятницу, 21 января, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в минувшие выходные в контейнерном терминале морского порта Петербурга должностные лица осуществили ветеринарный контроль 21,8 тонн мороженой форели. Ввоз товара приостановили.

Известно, что партия рыбы импортировалась из турецкого города Резе в адрес петербургской торговой компании. В ходе физического контроля партии подконтрольной продукции специалисты обнаружили мороженую потрошеную форель без головы, хотя в ветеринарном сертификате и в товаросопроводительных документах была указана мороженая потрошеная форель с головой.

Поскольку товар не соответствовал информации, был составлен протокол об административном правонарушении, ввоз почти 22 тонн красной рыбы был приостановлен в порту Петербурга до получения разъяснений от компетентного органа страны-экспортера.

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