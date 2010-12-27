Фигуристка Туктамышева разделась на матче "СКА-Локомотив"

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев из Северной столицы.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила во время хоккейного матча между СКА и "Локомотива" в Петербурге. В перерыве между периодами спортсменка исполнила номером с разведением под музыку Britney Spears.

Стоит отметить, что сразу после пикантного номера, "армейцам" удалось забить первую и единственную шайбу в ворота соперника. Счет открыл защитник Давид Рундблад.

Напомним, что Туктамышева является серебряным призером командного чемпионата мира в 2015 году за одиночное катание, Также девушка удостоена звания чемпионки России и в 2013 году и чемпионки Европы в 2015 году.

Фото: Вконтакте/ХК СКА