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В Петербурге на несколько дней закроют полностью Тучков мост
Сегодня, 14:21
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Shdaria
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В Петербурге на несколько дней закроют полностью Тучков мост

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В Санкт-Петербурге водителей снова ожидает ограничение движения.

В Санкт-Петербурге из-за нового этапа реконструкции Тучкова моста закроют проезд по переправе на несколько дней. Об этом сообщает ГАТИ. Ограничение движение начнется с 29 сентября до 6.00 4 октября текущего года.
 
Кроме этого, ограничение движения на такой же срок будет по следующим участкам:
 
- Набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта В.О.;
- Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., включая перекресток с набережной Макарова.
- Объезд – по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова и 1-й линии В.О.
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Теги: новости петербург , новости спб , ограничения движения , петербург , пробки спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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