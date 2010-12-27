В Петербурге на несколько дней закроют полностью Тучков мост

В Санкт-Петербурге водителей снова ожидает ограничение движения.

В Санкт-Петербурге из-за нового этапа реконструкции Тучкова моста закроют проезд по переправе на несколько дней. Об этом сообщает ГАТИ. Ограничение движение начнется с 29 сентября до 6.00 4 октября текущего года.

Кроме этого, ограничение движения на такой же срок будет по следующим участкам:

- Набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта В.О.;

- Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., включая перекресток с набережной Макарова.

- Объезд – по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова и 1-й линии В.О.