Прощай, пробки: Тучков мост откроют в конце ноября

ЗАО "Пилон" и комитет по развитию транспортной инфраструктуры уверены в возможности досрочно закончить работы на Тучковом мосту.

Уже через два месяца жители Васильевского острова смогут забыть об эпических пробках в восточной части района. ЗАО "Пилон" готово сдать Тучков мост уже в конце ноября 2017 года. При этом контракт предполагал окончание ремонтных работ на переправе только в 2018 году. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В данный момент строители вышли на финишную прямую, и должны в течение месяца справиться с оставшимся объемом работ. Ожидается, что в конце ноября на мосту откроют полосы для автомобильного движения в обоих направлениях. Правда, официальную дату окончания работ строители пока что не могут назвать.

Отметим, что именно ремонт Тучкова моста стал причиной аномальных пробок на Васильевском острове. В данный момент сообщение между В.О. и основной частью города осуществляется за счет 4 переправ и ЗСД. Самые жесткие пробки при этом наблюдаются в утренний и вечерний "часы-пик".