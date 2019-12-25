Туберкулезный санаторий "Дружба" выплатит родителям погибшего ребенка более 2 млн рублей

Недостатки при лечении могли стать косвенной причиной смерти ребенка.

Пушкинский районный суд Петербурга завершил рассмотрение иска Елены и Алексея Чесных к детскому туберкулезному центру "Дружба", после пребывания в котором скончалась их дочь. Об этом 15-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Родители попросили взыскать в общей сложности 7,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, около 500 тыс. рублей на изготовление и установку памятника, стоимость лекарственных препаратов на сумму 17 тыс. рублей.

Истцы указали, что с ноября 2016 по апрель 2017 их дочь находилась на лечении в санатории "Дружба", лечение осуществлялось врачом-фтизиатором Рябининой Е.С. 10-го апреля девочку госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №5, где 22 апреля она скончалась.

Уголовное преследование в отношении врача прекращено в связи с истечением сроков давности.

Для того, чтобы установить, какие ошибки были допущены при лечении, в марте 2020 была назначена судебно-медицинская экспертиза. В санатории действительно имели место недостатки оказания медпомощи, которые способствовали развитию негативных последствий и наступлению смерти. Однако недостатки находятся в косвенной связью с летальным исходом.

Суд взыскал в пользу Елены Чесных компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, стоимость изготовления и установки памятника 253 тыс. рублей. В пользу Алексея Чесных компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, стоимость изготовления и установки памятника 255 тыс рублей, расходы на приобретение лекарственных препаратов в сумме 15 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV