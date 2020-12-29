Военные отработали дозаправку самолетов в небе.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над Баренцевым и Белым морями, а также нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Известно, что экипажи самолетов произвели дозаправку в воздушном пространстве.

В оборонном ведомстве напомнили, что российские экипажи регулярно выполняют плановые и учебные полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, Черным и Каспийским морями, Тихим океаном. Все перелеты Воздушно-космических сил России совершаются в соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства.

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Фото: Минобороны России