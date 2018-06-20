Трюк не удался: итальянец на авто попытался перелететь Сампсониевский мост

И водитель, и пассажир каршеринговой иномарки получили травмы.

На территории между Петроградской и Выборгской сторонами Петербурга около четырех часов утра произошел неприятный инцидент для иностранца. Мужчина на автомобиле попытался перелететь через Сампсониевский мост.

О том, что за рулем находился зарубежный гость рассказал очевидец. Он добавил, что виновник ДТП двигался на каршеринговой машине. По предварительным сведениям экстремалом оказался итальянец. Совершить маневр на конструкции ему так и не удалось. В автомобиле находился пассажир. Он пострадал в ходе трюка. По данным медицинского персонала, у него зафиксирован ушиб поясничного отдела позвоночника. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму.

На месте работали представители ГИБДД, а также береговая охрана. К мосту прибыл катер экстренной спасательной службы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб