Трюдо заявил об отсутствии вмешательства в выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах

Премьер Канады оценил вероятность внешнего вмешательства в избирательный процесс в стране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об отсутствии вмешательства в федеральные выборы в стране 2019 и 2021 годах как со стороны Китая, так и со стороны других государств. Об этом глава местного правительства рассказал законодателям, выступая в национальном парламенте. Политик пояснил, что служба безопасности и разведки, а также правоохранительные органы серьезно занимаются борьбой с иностранным влиянием в избирательные процессы внутри государства. По словам спикера, население может быть уверено в честности состоявшихся выборов.

... Я могу заверить члена парламента Пьера Пуальевра и всех канадцев, что на выборах 2019 и 2021 годов не было иностранного вмешательства, которое могло бы существенно изменить их результаты. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Джастин Трюдо напомнил, что службы безопасности Канады не сообщали ему о том, что кто-то из кандидатов на этих выборах мог получать деньги от китайской стороны.

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Фото и видео: YouTube / CTV News