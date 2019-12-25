Он подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений остается важнейшей страховкой отношений двух государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Тайвань главной красной линией в отношениях Китая и США. Его слова приводит сайт китайского МИД.

Во время встречи с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Индонезии китайский лидер отметил, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов страны. Он подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех китайско-американских коммюнике остается важнейшей страховкой отношений двух государств.

Ранее Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ.

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