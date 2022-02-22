Трутнев: заполняемость на новых маршрутах "Авроры" составляет не менее 60%

Вице-премьер РФ рассказал об успехах дальневосточного лоукостера.

Полномочный представитель российского президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал о том, что заполняемость самолетов на новых маршрутах "Авроры" составляет не менее 60%. Такое заявление чиновник сделал на заседании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами страны. В текущем году, по словам чиновника, авиакомпания увеличит число пассажирских маршрутов. Предприятие планирует перевезти на воздушных судах около 250 тысяч пассажиров.

Заполняемость новых маршрутов "Авроры" высокая: в среднем от 60% и выше. В 2021 году по 20 новым маршрутам внутри ДФО компанией перевезено более 69 тыс. пассажиров. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

При этом цены на билеты для россиян начинаются от 1 038 рублей за перелет из Улан-Удэ в Хужир. Максимальная стоимость авиабилета - 10 670. Такую сумму пассажир отдаст за перелет из Хабаровска в Якутск. В 2022 году правительство обновит воздушный флот для единой дальневосточной авиакомпании.

Количество реализуемых по "Дальневосточной концессии" объектов в ДФО достигло 40.

Фото и видео: Правительство России

