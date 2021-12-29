Трусова стала первой в истории фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков

Россиянка завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине.

Александра Трусова стала первой фигуристкой, сделавшей на международных соревнованиях пять четверных прыжков. Российская фигуристка выступила с произвольной программой на 24-ых зимних Олимпийских Играх в Пекине. Спортсменка приняла участие в категории женское одиночное катание. По сумме баллов она набрала 251,73. Такое результат позволил фигуристке подняться на второе место пьедестала.

Сразу после выступления россиянки на льду перед зрителями появилась представительница Японии Каори Сакамото.

Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Olympics