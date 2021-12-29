Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине

Камила Валиева заняла четвертое место.

Фигуристка из России Анна Щербакова стала золотым призером в одиночных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 255,95 баллов.

На втором месте расположилась другая российская фигуристка — Александра Трусова с результатом 251,73 баллов. Впервые в истории Игр были исполнены пять четверных прыжков.

Бронзовым призером стала спортсменка из Японии Хигути Вакаба с 214,44 баллов.

Камила Валиева, которая после произвольной программы занимала первое место, стала четвертой. Девушка несколько раз упала. Все трое россиянок являются ученицами Этери Тутберидзе.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, который был взят в конце декабря прошлого года на чемпионате РФ, обнаружен препарат триметазидин. Спортсменке разрешили выступить в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх-2022.

Фото: Олимпийский комитет России