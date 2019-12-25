МЧС выломали дверь и обнаружили два трупа в квартире на Лиговском проспекте

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

В квартире на Лиговском проспекте обнаружили два трупа. В полицию обратился петербуржец: его дочь несколько дней не выходила на связь, и он попросил вскрыть дверь. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В воскресенье, 29 ноября, сотрудники МЧС в присутствии полиции вскрыли дверь в доме №10 по Лиговскому проспекту. Там находились два тела: 22-летней девушки, которая проживает в этой квартире, и 20-летнего жителя Калужской области. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотических средств. Судебно-медицинская экспертиза показала, что молодые люди ушли из жизни около двух дней назад, дверь была закрыта изнутри. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сын ударил ножом в сердце отца на улице Шкапина.

Фото: pixabay.com