Труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде на Просвещения

Тело нашел дворник у мусоропровода.

Вечером 7 апреля на лестничной площадке дома №78/1 по проспекту Просвещения нашли труп мужчины с простреленной головой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший проживал в указанном доме. Тело 59-летнего мужчины обнаружил дворник у мусоропровода. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы. Выстрел был сделан в рот из охотничьего оружия. 64-летняя супруга умершего сообщила, что муж в последнее время злоупотреблял спиртными напитками.

В настоящий момент тело доставлено в морг на экспертизу. Ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV