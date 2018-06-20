  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде на Просвещения
Сегодня, 10:18
296
Alena_Zinovieva

Труп мужчины с простреленной головой нашли в подъезде на Просвещения

0 0

Тело нашел дворник у мусоропровода.

Вечером 7 апреля на лестничной площадке дома №78/1 по проспекту Просвещения нашли труп мужчины с простреленной головой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что погибший проживал в указанном доме. Тело 59-летнего мужчины обнаружил дворник у мусоропровода. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы. Выстрел был сделан в рот из охотничьего оружия. 64-летняя супруга умершего сообщила, что муж в последнее время злоупотреблял спиртными напитками.

В настоящий момент тело доставлено в морг на экспертизу. Ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что ирландец разбился насмерть, выпав из окна дома на Парашютной улице.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: выстрел в рот, огнестрельное ранение, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий