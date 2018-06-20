Ирландец разбился насмерть, выпав из окна дома на Парашютной улице

Иностранец находился в России по рабочей визе.

Ночью 2 апреля в Приморском районе Петербурга сотрудники полиции наткнулись на бездыханное тело мужчины. Труп лежал возле дома №52 по Парашютной улице. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 52-летний финансовый директор компании "Авиелен А. Г." (девелопер проекта "Аэропортсити"). Мужчина приехал в Россию из Ирландии и находился в Петербурге по рабочей визе. Он проживал в отеле на Лиговском проспекте.

Медики обнаружили на теле характерные для падения с высоты травмы. По предварительной версии, иностранец выпал из окна. Тело погибшего доставлено в морг для выяснения точной причины смерти.

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Фото: Piter.TV