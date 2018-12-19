Упавший с девятого этажа юноша скончался в больнице

Пострадавший находился под воздействием наркотических веществ.

Накануне 21 марта в Детской больнице №19 имени Раухфусау скончался 17-летний молодой человек, который на прошлой неделе упал с девятого этажа. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что инцидент произошел вечером 14 марта в одном из домов на улице Ольги Форш. Молодой человек выпал из окна парадной на девятом этаже и остался жив. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, резанное ранение левого предплечья, перелом таза и отравление неизвестными психотропными веществами.

Сожительница пострадавшего рассказала, что перед случившемся он вел себя весьма странно. Установлено, что пострадавший находился под воздействием наркотических веществ. Несмотря на усилия врачей, парень скончался.

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Фото: Piter.TV