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Труп неизвестного в спортивном костюме нашли на стройке в Отрадном
Сегодня, 15:49
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Труп неизвестного в спортивном костюме нашли на стройке в Отрадном

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Накануне, 13 мая, в Отрадном на стройке обнаружили труп человека в спортивном костюме. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В службу "112" обратился прораб строительной компании и сообщил о находке. Наряд подтвердил, что это человек, однако установить пол и возраст не представляется возможным. Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне. У нее случился эпилептический приступ.

Фото: Piter.tv

Теги: спортивный костюм, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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