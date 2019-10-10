Труп неизвестного в спортивном костюме нашли на стройке в Отрадном

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Накануне, 13 мая, в Отрадном на стройке обнаружили труп человека в спортивном костюме. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В службу "112" обратился прораб строительной компании и сообщил о находке. Наряд подтвердил, что это человек, однако установить пол и возраст не представляется возможным. Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Зеленогорске 9-летняя девочка утонула в бассейне. У нее случился эпилептический приступ.

Фото: Piter.tv