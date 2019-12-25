Труп гражданина Белоруссии с синяками нашли в общежитии на Химическом переулке

На причастность к данному преступлению проверяют соседей умершего.

Полиция Петербурга расследует смерть 29-летнего гражданина республики Беларусь, труп которого нашли в общежитии на Химическом переулке. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп мужчины нашли в одной из комнат. Он лежал на кровати лицом вниз. На боковых поверхностях тела, левой руке, лице имелись синяки и кровоподтеки. На причастность к данному преступлению проверяют соседей умершего. Их задержали и поместили в изолятор. Составлены административные протоколы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Фото: Piter.TV