В Киришах расследуют убийство слесаря "Водоканала"

По подозрению в преступлении задержали приятеля погибшего, с которым он распивал спиртное.

Накануне в шесть утра в дежурную часть ОМВД поступило сообщение, что в Киришах у дома №4 по Плавницкому бульвару обнаружили труп мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывший на место наряд полиции подтвердил, что по указанному адресу обнаружен труп 51-летнего слесаря "Водоканала". Через полчаса в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативная группа в квартире дома №4 по Плавницкому бульвару по подозрению в совершении преступления задержали безработного 46-летнего жителя. По предварительным данным, находясь в квартире вместе с погибшим, они распивали спиртное, однако между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил в грудь своего гостя.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.tv