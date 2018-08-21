В пруду на улице Ольги Берггольц обнаружили труп неизвестного

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что следов насильственной смерти не обнаружили.

Накануне, 2 сентября, в полицию обратился петербуржец и рассказал, что заметил труп в пруду у дома №46 по улице Ольги Берггольц. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На место прибыли оперативники отметили, что видимых следов насильственной смерти нет. Мужчина был одет в чёрные штаны и синюю джинсовую куртку. Личность неизвестного на момент получения информации не была установлена.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. СК проводит проверку.

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Фото носит иллюстративный характер: Piter.tv