Петербуржцы приняли пыль от очистки граффити за горячий пар в переходе на улице Седова

Безопасности пешеходов ничего не угрожает.

Днем 9 марта жители Петербурга заметили нечто странное в подземном переходе на улице Салова – его будто окутал пар. Жители города подумали о прорыве трубы с горячей водой, однако это оказалось пылью.

Как рассказали "Фонтанке" в пресс-службе ГУП "ТЭК", предприятие не работает в указанном месте. Однако там ведет работы другая организация. Сейчас в переходе очищают стены от граффити.

В настоящий момент доступ в переход ограничен. Из-за закрытого пространства быстро распространилась пыль, поэтому сложилось впечатление, что мог случиться прорыв. Безопасности пешеходов ничего не угрожает, отметили в ГУП "ТЭК".

Ранее мы писали, что мужчину госпитализировали с ожогами после прорыва трубы с кипятком на Лени Голикова.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Ратников