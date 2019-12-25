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Названа причина образования тромбов у пациентов с коронавирусом
Сегодня, 11:10
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Названа причина образования тромбов у пациентов с коронавирусом

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Свертывание крови - одна из главных причин смерти заболевших Covid-19.

Ученые из Университета медицины и здравоохранения RCSI выяснили, почему у некоторых пациентов с коронавирусом образуются тромбы, а также что поможет предотвратить это. Работа была опубликована в Journal of Thrombosis and Haemostasis.

В предыдущих исследованиях по теме коронавируса говорится, что свертывание крови является одной из причин смерти пациентов, которые заболели коронавирусом. Для того, чтобы понять причину образования тромбов, ученые стали анализировать образцы крови пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии в больнице Дублина.

Они обнаружили, что баланс между молекулой, вызывающей свертывание крови, называемой фактором фон Виллебранда (VWF), и его регулятором, называемым ADAMTS13, серьезно нарушен у пациентов с тяжелым течение коронавируса.

Отмечается, что более высокие уровни молекул VWF способствуют образованию тромбов.

Фото: pixabay 

Теги: свертывание крови при коронавирусе, смерть от коронавируса
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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