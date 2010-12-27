В воскресенье в Петербурге транспорт будет ходить по графику будних дней

"Горэлектротранс" предупредило жителей Северной столицы об изменениях графика движения городского транспорта на 18 марта.

В день президентских выборов электротранспорт Петербурга перейдет на усиленный режим. В выходной день трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию будней. Об этом сообщили представители пресс-службы Горэлектротранса.

На линии будет находиться большее количество подвижного состава, чем в обычные выходные, интервалы между транспортными средствами будут также соответствовать графику будних дней Официальный комментарий компании

В ответственной за транспорт организации также отметили, что те маршруты, которые обычно не ходят по выходным, будут запущены на время проведения выборов. Такие меры были предприняты, чтобы все желающие проголосовать петербуржцы смогли безпрепчятственно добраться до избирательных участков.

