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Маршрут троллейбуса №7 изменится с 9 октября
Сегодня, 15:53
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Маршрут троллейбуса №7 изменится с 9 октября

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Маршрут изменится из-за капитального ремонта Биржевого моста.

С субботы, 9 октября, троллейбус №7 изменит свой маршрут, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Отмечается, что с 01:00 9 октября до окончания работ закрывается троллейбусное движение по Биржевому мосту. Так, троллейбус №7 пойдет от Таллинской улицы до Университетской набережной, далее до Кадетской линии, по Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С, Ждановской набережной, Ждановской улице, Петровскому проспекту до Петровской площади. 

Ранее мы писали, что съемки фильма ограничат движение в Петербурге.

Фото: Piter.tv 

Теги: изменение маршрута троллейбуса, петербург, троллейбус 7
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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