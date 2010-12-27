Ремонтные работы изменят движение троллейбуса №43

В предстоящие выходные в Петербурге закрывается троллейбусное движение по шоссе Революции у дома № 65. Причина - производство работ на сетях канализации.

В эти выходные в Петербурге с 01:30 18 ноября до 05:00 20 ноября закроется троллейбусное движение по шоссе Революции у дома №65. Такие ограничения связаны с производством работ на сетях канализации. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".



Троллейбус №43 следует от к/ст "Ул. Маршала Тухачевского" по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, далее по действующей трассе до к/ст "Боткинская ул.".

