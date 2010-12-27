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Ремонтные работы изменят движение троллейбуса №43
Сегодня, 12:48
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TretyakovaS
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Ремонтные работы изменят движение троллейбуса №43

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В предстоящие выходные в Петербурге закрывается троллейбусное движение по шоссе Революции у дома № 65. Причина - производство работ на сетях канализации.

В эти выходные в Петербурге с 01:30 18 ноября до 05:00 20 ноября закроется троллейбусное движение по шоссе Революции у дома №65. Такие ограничения связаны с производством работ на сетях канализации. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Троллейбус №43 следует от к/ст "Ул. Маршала Тухачевского" по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, далее по действующей трассе до к/ст "Боткинская ул.".
 

Теги: новости петербурга , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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