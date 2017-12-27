В Петербурге троллейбус №40 изменит маршрут на несколько дней

В Петербурге из-за ремонтных работ изменят маршрут троллейбуса № 40.

В Санкт-Петербурге в связи с производством работ на тепловых сетях закрывается троллейбусное движение по Богатырскому проспекту у Гаккелевской улицы. Так, с 01.30 3 февраля до 01.30 5 февраля, с 01.30 10 февраля до 01.30 12 февраля движение автобуса будет изменено. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Таким образом троллейбусы следуют:

№40: от к/ст "Светлановский прпроспекта" по действующей трассе до Коломяжского проспекта, далее по Коломяжскому, проспекту Королева, улице Уточкина, Гаккелевской улице, Торфяной дороге до к/ст "Станция метро "Старая Деревня".