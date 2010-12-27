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Троллейбус №21 не будет ходить в течение 7 дней
Сегодня, 13:31
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nastya960
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Троллейбус №21 не будет ходить в течение 7 дней

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На улице Прокофьева пройдет ремонт канализационных труб.

В Петербурге на улице Прокофьева с 3 ноября начнут реконструкцию канализационных сетей, поэтому во время этих работ перестанет ходить 21 троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Работы будут производиться с 05:00 03 ноября до 05:00 06 ноября и с 05:00 10 ноября до 05:00 12 ноября.

Горэлектротранс приносит извинения за предоставленные неудобства и просит заранее планировать другие варианты маршрута. 

Ранее на Piter.TV: В Петербурге установят на остановках табло, позволяющие узнать время до ближайшего наземного транспорта.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: троллейбус
Категории: Лента новостей Новости СПб

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