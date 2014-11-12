Тройное ДТП произошло на стыке Витебского и Дунайского проспектов в Петербурге

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, произошедшей при перестроении с Витебского проспекта.

На пересечении Витебского и Дунайского проспектов в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, инцидент произошел во время маневра перестроения транспортных средств при выезде с одной магистрали на другую. Точные обстоятельства и причины дорожного происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легкового автомобиля. Инцидент случился вечером 21 июля на пересечении Полюстровского и Пискаревского проспектов.

По предварительной информации, водитель иномарки начал выполнять разворот на пешеходном переходе, не уступив дорогу движущемуся скутеру.

Видео: Piter.tv