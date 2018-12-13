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Троих жителей Всеволожска осудили за ограбление пассажира поезда
Сегодня, 15:02
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KaterinaKono13

Троих жителей Всеволожска осудили за ограбление пассажира поезда

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Разбойники похитили товар на сумму около 55 тысяч рублей.

В Всеволожске Ленинградской области городской суд вынес вердикт 3 преступникам, совершивших ограбление на придорожном вокзале. Разбойники похитили товар на сумму около 55 тысяч рублей у пассажира электрички. 

По версии следствия, трое злоумышленников вытолкнули потерпевшего из поезда на пассажирскую платформу "21 км" во время остановки. Набросившись на мужчину, разбойники отобрали у него ценные вещи и деньги, после чего сбежали. Общая сумма похищенного составила более 55 тыс. рублей.

По решению суда они признаны виновными в ограблении. При этом 2 преступника приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, третий отправится в колонию общего режима на три года. 

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Категории: Новости Ленинградской области,

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