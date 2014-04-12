Троицкий мост окрасят в цвета мексиканского флага

Так власти Петербурга намерены отметить День независимости Мексики.

В ночь с 15-го на 16-е сентября Троицкий мост украсит динамическая подсветка. Зеленые, белые и красные светодиоды будут озарять Неву в честь Дня независимости Мексики. Инициатива родилась у правительства Санкт-Петербурга в ответ на просьбу посла Мексиканских Соединенных Штатов Эдуардо Вильегаса Мехиаса украсить город в честь национального праздника его страны, – сообщают в пресс-службе петербургского комитета по внешним связям.

Традиция празднования Дня независимости сложилась после событий 15-го сентября 1810-го года – тогда поддерживаемый народом священник Мигель Идальго-и-Костилья организовал восстание с целью смещения испанской власти.

Под звон колоколов жители селения собрались у приходской церкви и услышали призыв Мигеля Идальго к началу восстания, который вошел в историю Мексики как "Клич Долорес". Это событие стало отправной точкой борьбы мексиканского народа за свою независимость. Комитет по внешним связям Петербурга

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