Евгений Трофимов из Выборгского района Ленобласти погиб на спецоперации

Губернатор Александр Дрозденко выразил свои соболезнования.

Правительство Ленобласти сообщило том, что на военной спецоперации России в Украине погиб житель Выборгского района. Сообщение было опубликовано 4 июля.

Военного звали Трофимов Евгений Иванович. Подробности гибели не уточняются.

Губернатор региона Александр Дрозденко выразил свои соболезнования семьи и близким погибшего.

Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир ― для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников. Александр Дрозденко.

Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования семье Евгения Трофимова.

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