Евгений Трофимов из Выборгского района Ленобласти погиб на спецоперации

Правительство Ленобласти сообщило том, что на военной спецоперации России в Украине погиб житель Выборгского района. Сообщение было опубликовано 4 июля.
Военного звали Трофимов Евгений Иванович. Подробности гибели не уточняются.
Губернатор региона Александр Дрозденко выразил свои соболезнования семьи и близким погибшего.
Мы прощаемся с достойнейшим человеком, любящим мужем, заботливым отцом и сыном. Прощаемся с отважным защитником Родины, отдавшим жизнь за безопасность людей на Донбассе, за мир ― для нынешнего и будущих поколений наших соотечественников.
Александр Дрозденко.
Редакция Piter.tv также выражает свои соболезнования семье Евгения Трофимова.
Фото: Pexels
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