Трофим: Самый большой праздник - день рождения моей любимой

20 октября в БКЗ состоялся концерт Сергея Трофимова. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с заслуженным артистом России.

Для питерской публики Трофим является одним из самых любимых исполнителей. Его душевные песни, наполненные смыслом и юмором, слушают люди всех возрастов.

Сергей не только пишет свои композиции сам, но и часто дарит их другим артистам. Нам стало интересно узнать, как проходит процесс написания его песен и много ли времени ушло на главные хиты:

Это абсолютная шизофрения, не поддающаяся никакой логике, просто в результате этого психического заболевания рождаются песни. Иногда бывает так, что пишется сразу, иногда бывает, что одну песню пишу уже три года, пока всё не то. Сергей Трофимов, певец, заслуженный артист России

Многим зрителям интересно узнать, что слушают их любимые артисты и кого они считают лучшими в своем деле:

Из концертов я летом ходил на Guns N' Roses, скоро поеду на Metallica, в феврале. Я бы сейчас с удовольствием сходил бы на Phil Collins, но, к сожалению, они в Австралии. А слушаю я огромный массив музыки. По работе просто надо. Из лучших артистов, по моему мнению, вне времени находится Александр Розенбаум, Гребенщиков - потрясающий человек, Шнур очень нравится с Ленинградом. А из молодых, есть такой Макс Барских. Очень классный парень и очень тонкий музыкант, стилистику соблюдает великолепно, мне нравится. Я не за трендами в музыке слежу. Это для вас они исполнители, а я смотрю, как там что сделано по музыке, сэмплам и всему прочему. Чисто с профессиональной точки зрения. Вы же когда фильм смотрите, смотрите кино, а любой оператор смотрит, какую камеру поставили, свет не туда падает, ему совершенно до фени, что там происходит.

В последние годы популярность рэпа в России сильно возросла. Корреспонденту нашего канала стало интересно узнать мнение Сергей Трофимова, как музыканта, с чем связан такой "рэп бум" в нашей стране:

Рэп? В первую очередь в эту телегу можно вместить массу информации, когда рэп читаешь. Стихи сложнее писать, потому что там минимум слов. Стихи ограничены формой, а надо вложить максимум смысла. А рэп он как бы, белый шум.

Скоро день народного единства и многие не однозначно относятся к этому празднику. Сергей Трофимов часто высказывается на социально значимые темы и нам стало интересно узнать его мнение по поводу дня народного единства, а так же, какой праздник с его точки зрения может объединить Россию:

Полный бред. Я не мысли такими категориями, Россия, не Россия, я уже во всё это наигрался. Для меня самый большой праздник это день рождения моей любимой. Потому что если бы её не было, моя жизнь была бы полное народное единство.

Видео: канал Piter TV, YouTube: Сергей Трофимов, GunsNRosesVEVO,

Metallica TV, Борис Гребенщиков "Аквариум", Max Barskih,

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Михаил Половинчук, Эльвира Камалова