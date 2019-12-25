Трое в медицинских масках похитили девушку на Тельмана

Потерпевшую силой посадили в "Мазду 3" и увезли в неизвестном направлении.

В среду, 22 апреля, в полицию Невского района Петербурга обратился мужчина и заявил о похищении своей сестры 1994 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворе дома №44 по улице Тельмана. К девушке подошли трое в медицинских масках черного цвета и силой посадили ее в "Мазду 3". Иномарка скрылась с места происшествия в неизвестном направлении. Двое других преступников уехали на ВАЗ-2104.

Одного из нападавших удалось опознать. Им оказался гражданин Азербайджана 1991 года рождения. Мужчина приехал в Россию, чтобы учиться. Ранее он привлекался к административной ответственности.

По факту случившегося полиция проводит проверку, ищет девушку и ее похитителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.

Фото: Piter.TV