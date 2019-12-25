Трое в медицинских масках похитили девушку на Тельмана

В среду, 22 апреля, в полицию Невского района Петербурга обратился мужчина и заявил о похищении своей сестры 1994 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел во дворе дома №44 по улице Тельмана. К девушке подошли трое в медицинских масках черного цвета и силой посадили ее в "Мазду 3". Иномарка скрылась с места происшествия в неизвестном направлении. Двое других преступников уехали на ВАЗ-2104.
Одного из нападавших удалось опознать. Им оказался гражданин Азербайджана 1991 года рождения. Мужчина приехал в Россию, чтобы учиться. Ранее он привлекался к административной ответственности.
По факту случившегося полиция проводит проверку, ищет девушку и ее похитителей.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.
Фото: Piter.TV
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