В Петербурге трое преступников обездвижили хозяина квартиры и похитили породистого щенка

В Невском районе грабители пришли исключительно за ценной собакой.

Неизвестные преступники ворвались в коммунальную квартиру по улице Ткачей и украли дорогого породистого щенка. Сообщается, что злоумышленникам пришлось обездвижить хозяина, чтобы совершить злодеяние.

По информации следствия, грабители забрали с собой только карело-финскую лайку. В правоохранительные органы потерпевший обратился вечером 15 ноября. Известно, что петербуржец работает в аварийной службе. Он рассказал, что на него напали трое мужчин на лестничной клетке перед дверью в его квартиру.

Мужчина работает в аварийной службе. Он рассказал, что на лестничной клетке перед входом в квартиру на него напали трое неизвестных.

Отметим, что стоимость собаки составляет 40 тысяч рублей. В настоящее время оперативники изучают обстоятельства дела. Ведутся поиски преступников и щенка.