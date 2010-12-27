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В Петербурге трое преступников обездвижили хозяина квартиры и похитили породистого щенка
Сегодня, 10:14
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lesjasap
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В Петербурге трое преступников обездвижили хозяина квартиры и похитили породистого щенка

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В Невском районе грабители пришли исключительно за ценной собакой.

Неизвестные преступники ворвались в коммунальную квартиру по улице Ткачей и украли дорогого породистого щенка. Сообщается, что злоумышленникам пришлось обездвижить хозяина, чтобы совершить злодеяние. 
 
По информации следствия, грабители забрали с собой только карело-финскую лайку. В правоохранительные органы потерпевший обратился вечером 15 ноября. Известно, что петербуржец работает в аварийной службе. Он рассказал, что на него напали трое мужчин на лестничной клетке перед дверью в его квартиру. 
 
Мужчина работает в аварийной службе. Он рассказал, что на лестничной клетке перед входом в квартиру на него напали трое неизвестных.
 
Отметим, что стоимость собаки составляет 40 тысяч рублей. В настоящее время оперативники изучают обстоятельства дела. Ведутся поиски преступников и щенка.
Теги: нападение , похищение собаки , улица ткачей
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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