Трое преступников похитили мужчину в Кингисеппе и требовали выкуп за его жизнь

К счастью, молодому человеку удалось сбежать от преступников.

В Ленинградской области три преступника напали на мужчину, насильным путем отняли у него ценные вещи, после чего и вовсе взяли в заложники, требовав вознаграждение за его жизнь. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Обратился мужчина в правоохранительные органы днем шестого февраля. Местом нападения стал обычный жилой дом в Кингисеппе, расположенный по проспекту Карла Маркса. К счастью, молодому человеку удалось сбежать от преступников, после чего он немедленно обратился в полицию.

По его словам, это произошло 27 января в 13.00. Тогда трое неизвестных преступников избили его руками и ногами, после чего отобрали мобильный телефон, личные вещи, документы и ключи от квартиры. После содеянного пострадавшего на неустановленном автомобиле вывезли в деревню Падога. Они силой удерживали мужчину в одном из местных домов и требовали за освобождение деньги в размере 30 000 рублей. В 23.00 того же дня заложнику удалось сбежать, воспользовавшись невнимательностью похитителей.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"