В Петербурге осудили троих преступников за "передачу" ребенка

Суд не понял договоренности о передаче ребенка "Новым родителям" и осудил троих фигурантов дела.

Пресс-служба городской Прокуратуры сообщила о результатах судебного заседания в отношении троих граждан, обвиняемых в незаконной передаче ребенка.

Преступление произошло в период с август по октябрь 2016 года в Петербурге. Мать отдала своего ребенка незнакомым людям, не собираясь его забирать домой. Семейная пара некоторое время воспитывала малыша как своего. По одним данным сообщаетс. что что родительница не получила денежного вознаграждения за проведенную “сделку”, по другим - что женщина в итоге получила чуть более 11 тысяч рублей. Новые мама и папа не стали законными представителями мальчика.

Согласно федеральному уголовному кодексу такое правонарушение приравнивается к торговле людьми. Отметим, что фигуранты дела не признали вину. Согласно постановлению суда все трое направлены в исправительную колонию.