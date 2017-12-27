Трое "нерусских" грабителей обчистили заправку "Газпромнефти" на Таллинском шоссе

В Красносельском районе трое грабителей забрали деньги у сотрудников заправки на Таллинском шоссе.

В Красносельском районе преступники ограбили АЗС “Газпромнефть”. Известно, что злоумышленники унесли с собой 100 тысяч рублей. Инцидент произошел на заправке по адресу Таллинское шоссе, дом 151. Грабители вломились в помещение 1 января около половины пятого утра. Им удалось запереть сотрудников компании в уборной.

Сообщается, что в краже денежных средств участвовали трое неизвестных. Они угрожали пистолетами операторам: 28-летней женщине и 21-летнему юноше. Персоналу пришлось выполнить требование нападавших и открыть три кассовых аппарата. Мужчины забрали 100 тысяч рублей и скрылись в направлении к проспекту Народного Ополчения. Разбойники заранее загнали работников заправки в туалет, предупредив, чтобы они не выходили оттуда в течение пяти минут.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении преступников уголовное дело за разбой. Отметим, что подозреваются мужчины с “нерусской” внешностью.