Трое мужчин ограбили "Инвитро" на Заневском проспекте

Судя по записи видеокамеры, после ограбления двое мужчин вернулись.

В пятницу, 19 августа, на Заневском проспекте трое мужчин ограбили "Инвитро". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое мужчин 30-40 лет вошли в помещение, забрали из кассы выручку, а также деньги и банковские карты из сумок. В лаборатории не было охранников. Судя по записи видеокамеры, после ограбления двое мужчин вернулись. Один из них вернул некоторую сумму сотруднице. В тоже время второй мужчина продолжил обчищать кассу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Piter.tv