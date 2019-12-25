Американский фармзавод прекратил работу в Петербурге. Городские клиники лишились расходников для анализов

Американская фармацевтическая компания Thermo Fisher Scientific останвоила производство на петербургском заводе, а также прекратила отгрузки дистрибьюторам. Лаборатории и клиники города лишись расходников для анализов, пишет "Деловой Петербург".
Завод на Кубинской выпускал дозаторы и одноразовые наконечники для них. Как оценивают эксперты, компания занимает примерно 30% российского рынка подобных материалов. В Петербурге его продукцией пользовались предприятия "Витал Девелопмент", "Алкор Био", НИИ вакцин и сывороток, а также лаборатории "СПИД-центра", станции переливания крови, государственные туберкулёзные диспансеры и сети "Хеликс", "Инвитро", "Ситилаб", "Гемотест" и другие.
В марте компания заявила о приостановке операций, сославшись на нарушения цепочек поставок. Сейчас производство полностью остановили, персонал уволили, в основном по соглашению сторон. Thermo Fisher Scientific без предупреждения прекратила поставки российским клиентам, хотя часть из них уже была оплачена.
В компании заявили, что испытывают трудности с поставками, поэтому прекратили продажи и производство в России и Белоруссии. Они добавили, что будут следить за текущей ситуацией и "вносить соответствующие коррективы".
Фото: phxere
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