Американский фармзавод прекратил работу в Петербурге. Городские клиники лишились расходников для анализов

Сейчас производство полностью остановили, персонал уволили, в основном по соглашению сторон. Thermo Fisher Scientific без предупреждения прекратила поставки российским клиентам, хотя часть из них уже была оплачена.

Американская фармацевтическая компания Thermo Fisher Scientific останвоила производство на петербургском заводе, а также прекратила отгрузки дистрибьюторам. Лаборатории и клиники города лишись расходников для анализов, пишет "Деловой Петербург".

Завод на Кубинской выпускал дозаторы и одноразовые наконечники для них. Как оценивают эксперты, компания занимает примерно 30% российского рынка подобных материалов. В Петербурге его продукцией пользовались предприятия "Витал Девелопмент", "Алкор Био", НИИ вакцин и сывороток, а также лаборатории "СПИД-центра", станции переливания крови, государственные туберкулёзные диспансеры и сети "Хеликс", "Инвитро", "Ситилаб", "Гемотест" и другие.

В марте компания заявила о приостановке операций, сославшись на нарушения цепочек поставок. Сейчас производство полностью остановили, персонал уволили, в основном по соглашению сторон. Thermo Fisher Scientific без предупреждения прекратила поставки российским клиентам, хотя часть из них уже была оплачена.

В компании заявили, что испытывают трудности с поставками, поэтому прекратили продажи и производство в России и Белоруссии. Они добавили, что будут следить за текущей ситуацией и "вносить соответствующие коррективы".

Фото: phxere

