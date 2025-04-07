Трое человек получили до пяти лет колонии за инсценировку ДТП для получения страховых выплат в Москве

Херошевским районным судом в Москве вынесен приговор участникам организованной преступной группы, занимавшимся инсценировкой автомобильных аварий с последующим незаконным получением страховых выплат. Соответствующее заявление сделали в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры по городу. Известно, что 33-летний Мигран Сагателян, 30-летняя Аида Аракелова и 31-летняя Наталья Полякова в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК РФ и части 4 статьи 159.5 УК РФ. Речь идет о покушении на мошенничество и мошенничество в сфере страхования, совершенное бандой.

Сагателян организовывал инсценировки дорожно-транспортных происшествий и предоставлял в страховые компании недостоверные сведения относительно обстоятельств наступления страховых случаев и размера возмещения, подлежащего выплате. пресс-слжба прокуратуры по столице

Обвиняемый Сагателян лично подыскивал лиц с транспортным средством, а также выбирал место в Москве и Московской области, время и машиныдля инсценировки ДТП. Аракелова и Полякова предоставляли сообщнику реквизиты своих банковских карт. Женщиныявлялись номинальными владельцами "пострадавших" автотранспортных средств, хотя фактически на местах аварий они не присутствовали. "Потерпевшие" оформили на Сагателяна доверенности на право обращения в страховые компании для получения незаконных страховых выплат. Общий материальный ущерб, причиненный действиями участников организованной группы страховым компаниям, превысил 12 миллионов рублей. По решению суда Сагателяна лишился свободы на пять лет, Аракелова и Полякова получили заключение почетыре года каждая. Отбывать наказание все фигуранты расследования будут в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы