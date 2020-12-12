Игорь Бутман и музыканты из США выступят в Петербурге на "Триумфе джаза"

15 марта в Большом зале филармонии пройдет гала-концерт XXI Международного фестиваля "Триумф джаза". В нем примут участие Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
Приглашенными гостями станут певица, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками Фантине; вокалист, гитарист и композитор Алан Харрис и его группа The Allan Harris Band и джазовый пианист и композитор Эммет Коэн и Emmet Cohen Trio .
В этом году "Триумф джаза" принимают три российских города: Москва, Тула и Петербург. Выступление петербургской филармонии станет завершающим мероприятием фестиваля.
Начало концерта в 20:00. Билеты - от 5000 рублей.
На фото: Аллан Харрис. Фото: предоставлено организаторами
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