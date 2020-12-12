Игорь Бутман и музыканты из США выступят в Петербурге на "Триумфе джаза"

Ежегодно "Триумф джаза" знакомит публику с яркими джаз-музыкантами современности. Нынешний фестиваль не станет исключением.

15 марта в Большом зале филармонии пройдет гала-концерт XXI Международного фестиваля "Триумф джаза". В нем примут участие Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Приглашенными гостями станут певица, свободно владеющая русским, испанским, английским и французским языками Фантине; вокалист, гитарист и композитор Алан Харрис и его группа The Allan Harris Band и джазовый пианист и композитор Эммет Коэн и Emmet Cohen Trio .

В этом году "Триумф джаза" принимают три российских города: Москва, Тула и Петербург. Выступление петербургской филармонии станет завершающим мероприятием фестиваля.

Начало концерта в 20:00. Билеты - от 5000 рублей.

На фото: Аллан Харрис. Фото: предоставлено организаторами