Три вида птиц Петербурга вошли в обновленную Красную книгу России

В книгу попали попали красношейная поганка, клуша и дубровник, обитающие в Северной столице.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в обновленную Красную книгу РФ вошли три вида птиц, которые обитают в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В книгу попали такие птицы, как красношейная поганка, клуша и дубровник. Отмечается, что это обеспечит им режим особой охраны, а также поспособствует восстановлению и увеличению численности их популяции.

Известно, что дубровник практически пропал из Петербурга с 2012 года. Специалисты отметили, что птица исчезла после уничтожения влажных лугов с густым травяным покровом на берегах Невской губы.

Клуша является самой крупной чайкой в Северной столице, а красношейная поганка обитает на внутриквартальных водоёмах города.

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Фото:wikipedia.org/ Käyttäjä Thermos