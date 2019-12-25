Три трамвая поменяют маршруты на несколько дней

Изменения продлятся с 05:30 27 марта до 05:30 29 марта.

Трамвайное движение по Пискаревскому проспекту от конечной "Проспект Мечникова" до конечной "Ж/д станция Ручьи" закроется на два дня. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектранса", на участке пройдет аварийный ремонт кабелей постоянного тока. Работы будут длиться с 05:30 27 марта до 05:30 29 марта.

В эти дни трамвай №9 поедет от "Ж/д станция Ручьи" по привычной трассе до конечной "Станция метро "Удельная"", трамвай №38 вовсе уйдет в небольшой отпуск, передав подвижной состав на маршрут №51. Трамваи №51, в свою очередь, поедут от конечной "Суздальский проспект" по действующей трассе до проспекта Науки, далее по нему, по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице до конечной "Ж/д станция Кушелевка".

Фото: Piter.TV