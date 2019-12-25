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Просроченный сербский бекон сожгли в Петербурге
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Просроченный сербский бекон сожгли в Петербурге

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Партию нашли на складе временного хранения.

В пятницу, 4 марта, стало известно об обнаружении крупной партии бекона, которая не прошла контроль инспекторов петербургского Россельхознадзора, сообщили в ведомстве. 

Так, на складе временного хранения обнаружили две тонны готовой мясной продукции в ассортименте, которые привезли из Сербии. Специалисты провели проверку, в результате которой оказалось, что информация о датах выработки товара, сроках годности, содержащаяся на 67 картонных коробках с продукцией "копчено-вареный бекон "Пикник", не соответствовала указанным данным на индивидуальных упаковках мясной продукции.

Груз изъяли, а 301,5 кг небезопасного мяса сожгли.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, сербский бекон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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