Три станции красной ветки метро Петербурга отметят 50 лет работы

Площадь Мужества Академическая и Политехническая празднуют юбилей

В Санкт-Петербурге три станции Кировско-Выборгской линии метро "Площадь Мужества", "Академическая" и "Политехническая" 31 декабря отметят 50 лет со дня открытия, в связи с чем метрополитен выпустил коллекционные юбилейные жетоны. Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

В честь памятной даты в вестибюле одной из станций прошла торжественная церемония гашения коллекционных жетонов. В мероприятии приняли участие пассажиры подземки и сотрудники Петербургского метрополитена. После завершения церемонии юбилейные жетоны поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах метрополитена.

Станции "Площадь Мужества", "Академическая" и "Политехническая" были введены в эксплуатацию в один день, 31 декабря 1975 года. Они стали частью участка Кировско-Выборгской линии между станциями "Лесная" и "Академическая". Выпуск памятных жетонов, приуроченных к значимым городским событиям и датам, является традицией Петербургского метрополитена. За несколько десятилетий в подземке было выпущено более 90 разновидностей коллекционных жетонов.

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

Фото: Piter.TV