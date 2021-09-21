Операционные были спроектированы и оборудованы петербургской компанией.

С 2022 года в Клинической больнице Святителя Луки введены в строй три новых операционных для хирургического отделения. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Операционные были спроектированы и оборудованы петербургской компанией. Главврач больницы Сергей Попов продемонстрировал вице-губернатору последнюю модель роботической системы Da Vinci xi. Основными преимуществами робот-ассистированных операций являются кротчайшие сроки послеоперационного пребывания пациента в стационаре, снижение риска кровотечений, быстрое восстановление.

На базе Клинической больницы Святителя Луки специалисты оказывают разные виды хирургической помощи, в том числе высокотехнологичной, а это около шести тысяч операций каждый год.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки