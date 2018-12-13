В Петербурге уничтожили три снаряда времен ВОВ

Опасные находки нашли во время земельных работ в поселке Понтонный.

В Пушкинском районе петербуржцы обнаружили три артиллерийских снаряда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт - Петербургу.

Опасные находки нашли во время земельных работ в поселке Понтонный. Все они относятся к временам Великой Отечественной войны. Силами ЗапВО снаряды вывезены на полигон для утилизации.

Спасатели напоминают - при возникновении чрезвычайной ситуации нужно срочно звонить в службу спасения по телефону "01".

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе "Киа" столкнулась с грузовиком.

Фото: pixabay.com